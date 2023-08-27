جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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تطل علينا سهرة كروية رائعة في المملكة العربية السعودية بعدة مباريات مثيرة في دوري روشن الذي يزداد متعة بعد متعة في كل جولة.

الهلال يواجه الاتفاق في مباراة تعد بالإثارة والجنون في ظل إبداعات الأخير في الموسم الجاري مع ستيفن جيرارد، أهمها كان بالفوز على النصر في الجولة الافتتاحية.

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هذا بجانب لقاء هام آخر بين الوحدة والاتحاد في نفس التوقيت، والمنافسة المستمرة منذ الموسم الماضي بين النمور والموج الأزرق

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في التقرير الآني نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 حيث انطلاق الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، هذا بالإضافة إلى مباريات هامة في الدوري الإسباني والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 "28-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 4

المباراة الموعد معلق المباراة القنوات الناقلة أبها - الفيحاء 18:00 مصر والسعودية سعد يحيى شاهد

SSC Sports HD 1 الوحدة - الاتحاد 21:00 مصر والسعودية مشاري القرني شاهد

SSC Extra HD 1 الرائد - الرياض 21:00 مصر والسعودية خالد المديفر شاهد

SSC Sports HD 1 الهلال - الاتفاق 21:00 مصر والسعودية فهد العتيبي شاهد

SSC Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة خيتافي - ديبورتيفو ألافيس 20:30 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 4 رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد 22:30 مصر والسعودية حفيظ الدراجي beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 2

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ساليرنيتانا - أودينيزي 19:30 مصر والسعودية - AD Sports 1 HD Premium

STARZ Play كالياري - إنتر 21:45 مصر والسعودية فارس عوض AD Sports 1 HD Premium STARZ Play

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