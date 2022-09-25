جدول مباريات اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستمر عجلة كرة القدم في الدوران يوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، مع استمرار فترة التوقف الدولي سبتمبر 2022، واستمرار مباريات المنتخبات رسميًا ووديًا.

وتتواصل الإثنين 26 سبتمبر 2022، مباريات التوقف الدولي الأخير قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تسعى المنتخبات المشاركة في المونديال إلى اختبار قدراتها إلى أقصى حد قبل انطلاق البطولة.

وعلى المستوى الأوروبي، تقام سبع مباريات ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتحديدًا لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

منتخب إيطاليا يحل ضيفًا على المجر في صراع صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دور الأمم الأوروبية، وهي المباراة الأبرز بطبيعة الحال مساء الإثنين.

دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 "26-09-2022"

دوري الأمم الأوروبية