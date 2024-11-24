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Al-Nassr v Al Ain - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةالقنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي ،والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 "25-11-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العين - الأهلي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN AFCحسن العيدروس
SSC 1 HDفهد العتيبي
أبو ظبي الرياضية آسيا 1عامر عبد الله
الكأس 10أحمد الطيب
استفلال طهران - باختاكور19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 2عبد الله الغامدي
SSC Extra 2 HDفهد الدريبي
الكأس 11منتصر الأزهري
الغرافة - النصر19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 1حفيظ دراجي
SSC Extra 1 HDفارس عوض
محمد حسين
أبو ظبي الرياضية آسيا 2بلال علام
الكأس 9خالد الحدي
الريان - برسبوليس21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN AFCباسم الزير
SSC 1 HDمحمد الخامسي
الكأس 9سمير المعيرفي

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيوكاسل - وست هام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

دوري يلو السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفيصلي - الصفا15:10 السعودية، 14:10 مصرالسعودية الرياضية
النجمة - الحزم15:15 السعودية، 14:15 مصرالسعودية الرياضية
الجبلين - الطائي18:00 السعودية، 17:00 مصرالسعودية الرياضية
جدة - الجبيل18:20 السعودية، 17:20 مصرالسعودية الرياضية

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إمبولي - أودينيزي19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD Sports Premium 1محمد أبو كبدة
فينيسيا - ليتشي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الحامد

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