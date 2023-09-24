جدول مباريات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
Al Nassr VS Al Shabab 2023-2024Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 في كأس الملك والدوري المصري وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استكمال المسابقات السعودية والمصري.

دور الـ32 مستمر في بطولة كأس الملك ومواجهات للهلال والنصر على أمل محافظة الزعيم على اللقب وعودة النصر لحصد البطولات.

كما تُقام مباراتين في الدوري المصري الأول للزمالك والثاني لبيراميدز بعد تعادل الثنائي في الجولة الأولى بهدف حصد أول انتصار.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 "25-09-2023"

كأس الملك - دور الـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النجمة - الرائد18:00 مصر والسعوديةSSC Sports
الجبلين - الهلال18:00 مصر والسعوديةSSC Sports
أحد - النصر21:00 مصر والسعوديةSSC Sports
ضمك - القيصومة21:00 مصر والسعوديةSSC Sports

الدوري المصري - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنك الأهلي - بيراميدز16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports HD 2
الزمالك - المقاولون العرب16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports HD 1

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