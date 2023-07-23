Content brought to you byAdvertisement

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
Morocco's women national teamTwitter/CAF
كأس العالم للسيداتمباريات ودية - أنديةألمانيا vs المغربألمانياالمغربإيطاليا vs الأرجنتينإيطالياالأرجنتينالبرازيل vs بنماالبرازيلبنماجروثر فيورث vs ليفربولجروثر فيورثليفربولريال مدريد vs ميلانريال مدريدميلان

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة أبرزهم مواجهة بين المغرب وألمانيا.

هذا بجانب مباراة ودية بين ريال مدريد وميلان وكذلك الجولة الإنجليزية الودية الصيفية بين نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 "24-07-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إيطاليا - الأرجنتين09:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ألمانيا - المغرب11:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
البرازيل - بنما14:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا02:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Premium 2
ريال مدريد - ميلان05:00 مصر والسعوديةالكويت الرياضية
أبو ظبي الرياضية
جرويتر فورت - ليفربول14:00 مصر والسعوديةLiverpool TV

طالع الجدول بالكامل من هنا