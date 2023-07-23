جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة أبرزهم مواجهة بين المغرب وألمانيا.

هذا بجانب مباراة ودية بين ريال مدريد وميلان وكذلك الجولة الإنجليزية الودية الصيفية بين نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 "24-07-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة إيطاليا - الأرجنتين 09:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium ألمانيا - المغرب 11:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium البرازيل - بنما 14:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية