جدول مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباراة القيصومة ضد الخلود، وأحد ضد القادسية ضمن مباريات دوري يلو السعودي.

كما سنتابع مباريات ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مباراة توتنهام ضد فولهام، بالإضافة إلى الدوري الإسباني حيث مباراة ألميريا ضد فالنسيا، كما لن يغيب عنا الدوري الإيطالي اليوم الإثنين 23 يناير 2023، حيث نشاهد الإنتر المنتشي من الفوز بالسوبر الإيطالي في مواجهة إمبولي.

وفي الدوري المصري ستكون هناك أربع مباريات ضمن الأسبوع الـ15 من البطولة، حيث يلتقي فاركو بإنبي، الإسماعيلي وأسوان، والاتحاد السكندري وحرس الحدود، ومن ثم سيراميكا كليوباترا في مواجهة طلائع الجيش.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023 "23-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة (15 - 16)

المباراة الموعد القناة الناقلة القيصومة - الخلود 14:20 مصر، 15:20 السعودية السعودية الرياضية أحد - القادسية 17:20 مصر، 18:20 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - توتنهام هوتسبير 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة الـ 18

المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - ألميريا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 19

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - كريمونيزي 19:30 مصر، 20:30 السعودية Starz Play App الإنتر - إمبولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري المصري – الجولة الـ 15