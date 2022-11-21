جدول مباريات اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة
تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الثاني من مونديال قطر.
وتقام يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 ثلاث مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الأولى والثانية.
البداية ستكون من المجموعة الثانية، حيث يفتتح اليوم الثاني من مونديال قطر بمواجهة نارية تجمع بين قطر وإيران.
أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الأولى، حيث سيلعب منتخب هولندا، المرشح الأوفر حظًا للعبور من هذه المجموعة، أمام منتخب السنغال العنيد، المنقوص من خدمات نجمه ساديو ماني.
المباراة الثالثة، والتي تختتم مباريات اليوم الثاني في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الثانية، وستجمع بين منتخب الولايات المتحدة ومنتخب ويلز.
وبعيدًا عن مونديال قطر، تقام يوم الإثنين 21 نوفمبر مباراة ودية دولية، يلعب فيها منتخب العراق أمام منتخب فنزويلا.
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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 "21-11"2022"
كأس العالم – دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنجلترا - إيران
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|السنغال - هولندا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|الولايات المتحدة - ويلز
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
مباريات ودية – منتخبات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|العراق - فنزويلا
|13:00 مصر، 14:00 السعودية
|الرابعة العراقية