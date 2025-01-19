جدول مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025، حيث تنطلق مباريات الجولة 16 من دوري روشن السعودي، والتي فيها يلعب الفيحاء مع الخلود، والرائد أمام الأخدود، ويحل الأهلي ضيفًا على الاتفاق.

بينما تنتهي مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، بمباراة وولفرهامبتون مع تشيلسي، وكذلك يلعلب فياريال مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ويستضيف كومو نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، والإسباني

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 "20-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة عشرة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفيحاء - الخلود 18:10 السعودية، 17:10 مصر SSC Extra 2 HD سعد يحيى SSC Extra 2 SD أحمد النفيسة الرائد - الأخدود 18:15 السعودية، 17:15 مصر SSC Extra 1 HD سليمان الشريف SSC Extra 1 SD فهد العنزي الاتفاق - الأهلي 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD جعفر الصليح SSC 5 HD محمد حسين SSC 1 SD عيسى الزدجالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - وولفرهامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فياريال - ريال مايوركا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 أحمد فؤاد

الدوري الإيطالي - الجولة 21