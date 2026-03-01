جدول مباريات اليوم الإثنين 2 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 2 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني عبر تطبيق TODK ويمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

كذلك يمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv" والدوري الأمريكي على Apple TV

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 مارس 2026 "02-03-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال مدريد - خيتافي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 1 عامر الخوذيري

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الشباب - الفيحاء 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 4 محمد الخامسي الهلال - الأخدود 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 3 فهد إبراهيم

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيزا - بولونيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv أودونيزي - فيورنتينا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري المصري - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الاتحاد -غزل المحلة 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Sport 1 مؤمن حسن فاركو - كهرباء الإسماعيلية 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Sport 2 زياد الدكروري

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العدالة - الفيصلي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية عبدالإله العمري الجبلين - الزلفي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية مشعل الشمري العربي - جدة 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية سلطان الحربي

الدوري الأمريكي - الجولة 2