جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، في شهر جديد يحفل باللقاءات القوية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.
ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 حيث نتابع عددًا من المواجهات المرتقبة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يلعب الاتحاد أمام سباهان أصفهان، والنصر في مواجهة استقلال دوشنبه.
أما في إنجلترا، فتختتم مواجهات الجولة السابعة لموسم 2023-2024 بمواجهة لندنية مرتقبة، يحل فيها تشيلسي ضيفًا على فولهام.
ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تقام 3 مباريات لحساب الجولة السابعة في منافسات موسم 2023-2024 من "سيري آ"، أبرزها مواجهة فيورنتينا ضد كالياري.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 "02-10-2023"
دوري أبطال آسيا - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|معلق المباراة
|القناة الناقلة
|أولماميك - القوة الجوية
|15:00 السعودية، 16:00 الإمارات
|محمد مبروكي
|beIN Sports AFC HD
|ناساف - السد
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|أحمد البلوشي
|beIN Sports AFC 1 HD
|سباهان - الاتحاد
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|حفيظ دراجي
|beIN Sports AFC HD
|الشارقة - الفيصلي
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|--
|beIN Sports AFC 4 HD
|الدحيل - برسبوليس
|21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|--
|beIN Sports AFC HD
|النصر- استقلال دوشنبه
|21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|عصام الشوالي
|beIN Sports AFC 3 HD
الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة
|المباراة
|الموعد
|معلق المباراة
|القناة الناقلة
|فولهام - تشيلسي
|22:00 السعودية ومصر
|جواد بدة
|beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني - الجولة الثامنة
|المباراة
|الموعد
|معلق المباراة
|القناة الناقلة
|لاس بالماس - سيلتا فيجو
|22:00 مصر والسعودية
|محمد فوزي
|beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي - الجولة السابعة
|المباراة
|الموعد
|معلق المباراة
|القناة الناقلة
|تورينو - هيلاس فيرونا
|19:30 مصر والسعودية
|غازي العمري
|AD SPORTS Premium 1
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|ساسوولو - مونزا
|19:30 مصر والسعودية
|محمد بشير أبو كبدة
|AD SPORTS Premium 2
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|فيورنتينا - كالياري
|21:45 مصر والسعودية
|خالد الغول
|AD SPORTS Premium 1
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