جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، في شهر جديد يحفل باللقاءات القوية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 حيث نتابع عددًا من المواجهات المرتقبة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يلعب الاتحاد أمام سباهان أصفهان، والنصر في مواجهة استقلال دوشنبه.

أما في إنجلترا، فتختتم مواجهات الجولة السابعة لموسم 2023-2024 بمواجهة لندنية مرتقبة، يحل فيها تشيلسي ضيفًا على فولهام.

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ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تقام 3 مباريات لحساب الجولة السابعة في منافسات موسم 2023-2024 من "سيري آ"، أبرزها مواجهة فيورنتينا ضد كالياري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 "02-10-2023"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة أولماميك - القوة الجوية 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات محمد مبروكي beIN Sports AFC HD ناساف - السد 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات أحمد البلوشي beIN Sports AFC 1 HD سباهان - الاتحاد 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات حفيظ دراجي beIN Sports AFC HD الشارقة - الفيصلي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات -- beIN Sports AFC 4 HD الدحيل - برسبوليس 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات -- beIN Sports AFC HD النصر- استقلال دوشنبه 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات عصام الشوالي beIN Sports AFC 3 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فولهام - تشيلسي 22:00 السعودية ومصر جواد بدة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة لاس بالماس - سيلتا فيجو 22:00 مصر والسعودية محمد فوزي beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة