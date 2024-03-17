جدول مباريات اليوم الإثنين 18 مارس 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 18 مارس 2024 في البطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بدأت فترة التوقف الدولي لشهر مارس، وسنكون على موعد مع عدد من المباريات الممتعة الدولية بين المنتخبات المختلفة حول العالم.

ولكن قبل بداية مباريات التوقف الدولي، سنكون على موعد مع مباراة مثيرة في الدوري الأمريكي يوم الإثنين 18 مارس، ستجمع بين أتالانتا يونايتد وأورلاندو سيتي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 مارس 2024 "18-03-2024"

الدوري الأمريكي (منطقة الشرق) – الجولة الخامسة