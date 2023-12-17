جدول مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 حيث نتابع نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي وفلومينينسي.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني والتي يلتقي فيها جيرونا وألافيس، كذلك في الدوري الإيطالي سيلعب أتالانتا مع ساليرنيتانا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 "18-12-2023"

كأس العالم للأندية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الأهلي - فلومينينسي 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 HD علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق جيرونا - ألافيس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أتالانتا - ساليرنيتانا 22:45 السعودية، 21:45 مصر AD SPORTS Premium 1

غازي العمري

دوري يلو السعودي - الجولة 14