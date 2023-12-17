جدول مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

بلال محمد
ahly-ittihad@AlAhly
كأس خادم الحرمين الشريفينالدوري الإسباني - لا ليجادوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 حيث نتابع نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي وفلومينينسي.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني والتي يلتقي فيها جيرونا وألافيس، كذلك في الدوري الإيطالي سيلعب أتالانتا مع ساليرنيتانا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 "18-12-2023"

كأس العالم للأندية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الأهلي - فلومينينسي21:00 السعودية، 20:00 مصرSSC 1 HDعلي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
جيرونا - ألافيس23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
أتالانتا - ساليرنيتانا22:45 السعودية، 21:45 مصرAD SPORTS Premium 1
غازي العمري

دوري يلو السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - القيصومة15:100 السعودية، 14:10 مصرالسعودية الرياضية 1
الخلود - هجر15:20 السعودية، 14:20 مصرالسعودية الرياضية 2
القادسية - أحد17:30 السعودية، 16:30 مصرالسعودية الرياضية 1

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