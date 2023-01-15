جدول مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي.

كما سنكون على موعد مع نهاية مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني، والجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي..

وتقام ثلاث مباريات الجولة الـ 17 من دوري يلو السعودي، وفيها يلعب الرياض مع القيصومة، والخلود مع العروبة، والجبلين مع العين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023 "16-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرياض - القيصومة14:25 مصر، 15:25 السعوديةالسعودية الرياضية
الخلود - العروبة14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية
الجبلين - العين14:40 مصر، 15:40 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إمبولي - سامبدوريا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قادش - إلتشي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1

كأس الخليج العربي – نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العراق - قطر15:15 مصر، 16:15 السعوديةDubai Sports 1
البحرين - عمان19:15مصر، 20:15 السعوديةDubai Sports 1

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