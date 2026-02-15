Goal.com
جدول مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري الإسباني عبر تطبيق TOD.

وتستطيع أن تسجل وتشترك في تطبيق "stc tv" لأجل الدوري الإيطالي، أو تشترك مجانًا وتشاهد دوري جوّي للشباب.

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 "16-02-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جيرونا - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 1حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 25

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كالياري - ليتشي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 8

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - شباب الأهلي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد البلوشي
الكأس 5خليل البلوشي
الشارقة - ناساف19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 3علي سعيد الكعبي
الكأس 6منتصر الأزهري
الشرطة - الدحيل21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 2حفيظ دراجي
الكأس 5سمير المعيرفي
الهلال - الوحدة21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 3عصام الشوالي
الكأس 6خالد الحدي

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 15

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
التعاون - الفيحاء18:15 السعودية، 19:15 الإماراتstc tv sports HD 3محمد الخامسي
النجمة - الاتحاد18:35 السعودية، 19:35 الإماراتstc tv sports HD 4أحمد النفيسة
الهلال - نيوم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv sports HD 3فهد إبراهيم

الدوري المصري - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الاتحاد - سموحة17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني
مودرن سبورت - الإسماعيلية17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2أيمن الكاشف
إنبي - البنك الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1مؤمن حسن

