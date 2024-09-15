تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، سواء محلية أو قارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2024 حيث نتابع انطلاق مباريات دوري أبطال آسيا 2024-2025، للنخبة والتي سنكون فيها على موعد مع عدد من المباريات القوية مثل مواجهة العين مع السد، والشرطة مع النصر.

كما تنتهي الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بمباراة رايو فاييكانو مع أوساسونا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال آسيا.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2024 "15-09-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق العين - السد 19:00 السعودية ومصر الكأس 9

beIN AFC خالد الحدي

حسن العيدروس الشرطة - النصر 19:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD

beIN AFC عبد الله الغامدي

عصام الشوالي الأهلي - برسبوليس 21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD

beIN AFC فارس عوض

حفيظ دراجي استقلال طهران - الغرافة 21:00 السعودية ومصر الكأس 9

beIN AFC خليل البلوشي

أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق رايو فاييكانو - أوساسونا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد فؤاد

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة