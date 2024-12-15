تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 حيث تُستكمل مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، وسنكون على موعد مع قمة إيطالية بين إنتر ولاتسيو، وتنطلق جولة جديدة من منافسات دوري يلو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الإنجليزي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 "16-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بورنموث - وست هام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 عبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لاتسيو - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض

دوري يلو السعودي - الجولة 14