جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود كأس الملك السعودي الذي يشتعل حماساً في المراحل الأخيرة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 حيث نتابع ربع نهائي كأس الملك السعودي، إذ يلعب الهلال مع التعاون، وقمة تجمع بين النصر والشباب.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني والتي يلتقي فيها رايو فاييكانو وسيلتا فيجو، كذلك في الدوري الإيطالي سيلعب إمبولي مع ليتشي، وكالياري مع ساسوولو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 "11-12-2023"

كأس الملك السعودي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الخليج 15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC الهلال - التعاون 17:45 السعودية، 16:45 مصر SSC الشباب - النصر 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - سيلتا فيجو 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - ليتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 كالياري - ساسوولو 22:45 السعودية، 21:45 مصر AD SPORTS Premium 1



دوري يلو السعودي - الجولة 13