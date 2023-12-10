جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Malcom_Al Hilal(C)Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود كأس الملك السعودي الذي يشتعل حماساً في المراحل الأخيرة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 حيث نتابع ربع نهائي كأس الملك السعودي، إذ يلعب الهلال مع التعاون، وقمة تجمع بين النصر والشباب.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني والتي يلتقي فيها رايو فاييكانو وسيلتا فيجو، كذلك في الدوري الإيطالي سيلعب إمبولي مع ليتشي، وكالياري مع ساسوولو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 "11-12-2023"

كأس الملك السعودي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أبها - الخليج15:30 السعودية، 14:30 مصرSSC
الهلال - التعاون17:45 السعودية، 16:45 مصرSSC
الشباب - النصر21:00 السعودية، 20:00 مصرSSC

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رايو فاييكانو - سيلتا فيجو23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إمبولي - ليتشي19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
كالياري - ساسوولو22:45 السعودية، 21:45 مصرAD SPORTS Premium 1

دوري يلو السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - القادسية15:00 السعودية، 14:00 مصرالسعودية الرياضية 2
الجبلين - البكيرية15:20 السعودية، 14:20 مصرالسعودية الرياضية 3

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