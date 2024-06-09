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Mahmoud 'Trezeguet' Hassan Egypt Cape Verde Afcon 2023Getty
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

World Cup Qualification CAFالقنوات الناقلةمباريات دولية ودية - منتخبات

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات هامة في المحافل القارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 حيث نستمر في متابعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية قبل انطلاق بطولتي كوبا أمريكا، واليورو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 "10-06-2024"

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
غينيا بيساو - مصر19:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HD
OnTime Sports 1		حاتم بطيشة
مؤمن حسن
أوغندا - الجزائر19:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDفهد العتيبي

مباريات ودية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأرجنتين - الإكوادور02:00 مصر والسعوديةالشارقة الرياضيةموسى عيد
هولندا - آيسلندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3علي محمد علي

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