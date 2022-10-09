جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تنطلق مباريات الجولة السابعة من الموسم يوم الإثنين 10 أكتوبر 2022.
وتقام ثلاث مباريات يوم الإثنين 10 أكتوبر في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.
البداية ستكون من مباراة يحل فيها الطائي ضيفًا على الرائد، أما المباراة الثانية فتجمع بين الوحدة والباطن، أما ثالث مباريات اليوم، ستكون مواجهة نارية تجمع بين الهلال والشباب في "ديربي الرياض".
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أما على المستوى الأوروبي، فتختتم الإثنين 10 أكتوبر مباريات الجولة العاشرة من موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي بمباراة واحدة، حيث يحل أستون فيلا ضيفًا على نوتنجهام فورست.
ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تختتم الإثنين مباريات الجولة الثامنة لموسم 22-23 من الدوري الفرنسي، بمواجهة يستضيف فيها إلتشي نظيره ريال مايوركا.
أما في الدوري الإيطالي، فتختتم الإثنين مباريات الجولة التاسعة لموسم 2022-23 بمباراة واحدة، حيث يواجه فيورنتينا نظيره لاتسيو.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 "10-10-2022"
دوري روشن السعودي - الجولة السابعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الرائد - الطائي
17:50 السعودية، 16:50 مصر
|شاهد VIP
الهلال - الشباب
20:30 السعودية، 19:30 مصر
الوحدة - الباطن
20:30 السعودية، 19:30 مصر
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الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
نوتنجهام فورست - أستون فيلا
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة الثامنة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
إلتشي - ريال مايوركا
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
فيورنتينا - لاتسيو
20:45 مصر، 21:45 السعودية
AD SPORTS Premium 1
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