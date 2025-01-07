تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 حيث نتابع مواجهتين هامتين أولاهما توتنهام وليفربول في نصف نهائي كأس كاراباو، وثانيهما مباراة برشلونة وبيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى كأس كاراباو.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإسباني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 "08-01-2025"

كأس كاراباو - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق توتنهام - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 خليل البلوشي

السوبر الإسباني - نصف النهائي