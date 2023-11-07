جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 حيث نتابع الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، كما سنتابع أيضاً الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية.

ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، فهناك أيضاً مباريات دوري يلو السعودي والدوريين المصري والتونسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2023 "08-11-2023"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات (الجولة 4)

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ميلبورن سيتي - بوريرام يونايتد 12:00 السعودية، 11:00 مصر نوفل باشي

فهد العنزي beIN Sports AFC 1 HD

SSC HD يوهانج ستارز - أوراوا ريد دياموندز 13:00 السعودية، 12:00 مصر - beIN Sports AFC فنتفوريت كوفو - تشجيانج بروفيشنال إف سي 13:00 السعودية، 12:00 مصر محمد مبروكي عبد العزيز السبر beIN Sports AFC

SSC HD جوهور دارول تاكزيم - أولسان هيونداي 13:00 السعودية، 12:00 مصر - beIN Sports AFC ليون سيتي سايلورس - جيونبك هيونداي موتورز 13:00 السعودية، 12:00 مصر - beIN Sports AFC هانوي إف سي - ووهان ثرى تاونس 15:00 السعودية، 14:00 مصر - beIN Sports AFC بانكوك يونايتد - كيتشي 15:00 السعودية، 14:00 الإمارات - beIN Sports AFC

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات (الجولة 4)

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ريال سوسييداد - بنفيكا 20:45 السعودية، 19:45 مصر - beIN Sports HD 3 نابولي - أونيون برلين 20:45 السعودية، 19:45 مصر حسن العيدروس beIN Sports HD 2 كوبنهاجن - مانشستر يونايتد 23:00 السعودية، 22:00 مصر - beIN Sports HD 2 بايرن ميونخ - جالطة سراي 23:00 السعودية، 22:00 مصر - beIN Sports HD 5 ريد بول سالزبورج - إنتر 23:00 السعودية، 22:00 مصر - beIN Sports HD 4 ريال مدريد - سبورتنج براجا 23:00 السعودية، 22:00 مصر حفيظ دراجي beIN Sports HD 1 آرسنال - إشبيلية 23:00 السعودية، 22:00 مصر - beIN Sports HD 3 بي إس في أيندهوفن - لانس 23:00 السعودية، 22:00 مصر - beIN Sports HD 6

دوري يلو السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - العربي 17:30 السعودية، 16:30 مصر السعودية الرياضية الخلود - الفيصلي 18:00 السعودية، 17:00 مصر السعودية الرياضية جدة - العروبة 18:20 السعودية، 17:20 مصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - الأهلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية أون تايم سبورتس

الدوري التونسي - المجموعة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة البنزرتي - الترجي 15:30 مصر، 16:30 السعودية Television Tunisienne 1

كأس الاتحاد الآسيوي - دور المجموعات (الجولة 4)