جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يوم هام ومليء بالمباريات المثيرة حول العالم، سواء على مستوى دوري روشن السعودي أو الدوري المصري أو حتى واحدة من أهم مباريات الموسم وهي كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.
على مستوى دوري روشن السعودي يلتقي كل من أبها والتعاون، الباطن والوحدة، إضافة إلى مباراة الطائي والرائد.
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أما على المستوى العالمي فأهم شيء هو نزال برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا لحساب الدور نصف النهائي.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 "05-04-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 22
|المباراة
|الموعد
القناة الناقلة
|أبها - التعاون
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الطائي - الرائد
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الباطن - الوحدة
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
كأس ملك إسبانيا - إياب نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|برشلونة - ريال مدريد
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC HD 1
الدوري الإنجليزي - الجولة 25
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر يونايتد - برينتفورد
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|beIN Sports HD 1 Premium
الدوري المصري - الجولة 23
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأهلي - غزل المحلة
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
|المقاولون العرب - بيراميدز
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
الدوري المغربي - الجولة 21
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الرجاء - الوداد
|00:00 المغرب، 21:00 السعودية
|الرياضية المغربية
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