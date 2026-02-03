Goal.com
مباشر
Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

يواجه فالنسيا نظيره أتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، كما يلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ويواجه إنتر نظيره تورينو في كأس إيطاليا، كما تُقام مباريات في دوري يلو والدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026؟

يمكن متابعة كأس الرابطة الإنجليزية وكأس فرنسا عبر تطبيق TOD، ويمكن مشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا على شاهد.

وتستطيع مشاهدة البث المباشر لمباريات دوري يلو عبر ثمانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 "04-02-2026"

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر سيتي - نيوكاسل23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ديبورتيفو ألافيس - ريال سوسييداد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدمنير العتيبي
فالنسيا - أتلتيك بيلباو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدأحمد النفيسة

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إنتر - تورينو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدعصام عبده

الدوري المصري الممتاز - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
زد - المصري17:00 مصر، 18:00 السعوديةON SPORT 1محمد الكواليني
سموحة - بيراميدز17:00 مصر، 18:00 السعوديةON SPORT 2أيمن الكاشف
كهرباء الإسماعيلية - الزمالك20:00 مصر، 21:00 السعوديةON SPORT 1مؤمن حسن

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
الأنوار - الجبيل 15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانية فهد العنزي
الزلفي - الباطن 15:45 السعودية، 16:45 الإماراتثمانية سلطان الحربي
الفيصلي - الجندل 15:45 السعودية، 16:45 الإماراتثمانيةهيثم طحطوح
الدرعية - الوحدة18:15 السعودية، 19:15 الإماراتثمانيةخالد المديفر

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
هولشتاين كيل - شتوتجارت22:45 السعودية، 23:45 الإماراتشاهد

كأس فرنسا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تولوز - أميان 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 5محمد بركات
نيس - مونبلييه 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 3أحمد عبده
ليون - ستاد لافالوا 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 6محمد المبروكي
لوريان - باريس إف سي 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 2جواد بدة
تروا - لانس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 8محمد فوزي

