جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز مباريات اليوم في البطولة الإفريقية مواجهة الجزائر وغينيا الاستوائية.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب نيوم مع الاتحاد والخلود مع الهلال والشباب مع القادسية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي، ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 "31-12-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوم - الاتحاد 18:25 السعودية، 19:25 الإمارات ثمانية خالد المديفر الخلود - الهلال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي الشباب - القادسية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية مشاري القرني

كأس أمم أفريقيا - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجزائر - غينيا الاستوائية 17:00 المغرب، 19:00 السعودية beIN SPORTS Max 1 حفيظ دراجي السودان - بوركينا فاسو 17:00 المغرب، 19:00 السعودية beIN SPORTS Max 2 عصام الشوالي الجابون - كوت ديفوار 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max 1 محمد المبروكي موزمبيق - الكاميرون 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max 2 أحمد عبده

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة الباطن - أبها 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات تطبيق ثمانية الدرعية - الجبيل 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات تطبيق ثمانية جدة - البكيرية 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات تطبيق ثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة الرابعة