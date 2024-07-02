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Brasil vs. Colombia Copa AméricaGetty
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كوبا أميركا 2024القنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات هامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الاربعاء 3 يوليو 2024 حيث نتابع منافسات بطولة كوبا أمريكا، وتبدأ جولة جديدة من مباريات الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024؟

بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 "03-07-2024"

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
البرازيل - كولومبيا04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا
كوستاريكا - باراجواي04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فيوتشر. -المقاولون العرب16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد عفيفي
سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2أيمن الكاشف
فاركو - الزمالك19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

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