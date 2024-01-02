جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
PSG Toulouse PreviewGetty
كأس إيطاليا 1الدوري الإسباني – الليجاالمغرب 1كأس فرنسا 3

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وحماسية في مطلع العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 حيث نتابع مباريات في الدوري الإسباني وكأس السوبر الفرنسي وكأس إيطاليا وأيضًا مباريات في دوري يلو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 "03-01-2024"

الدوري المغربي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الوداد - الرجاء17:00 مصر، 18:00 السعوديةالمغربية الرياضيةمحمد العدالي
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الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
غرناطة - قادش18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 3عادل خلو
سيلتا فيجو - ريال بيتيس20:15 مصر، 21:15 السعوديةbeIN Sports HD 3باسم الزير
ريال مدريد - ريال مايوركا20:15 مصر، 21:15 السعوديةbeIN Sports HD 1محمد بركات
جيرونا - أتلتيكو مدريد22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 3عصام الشوالي

دوري يلو السعودي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجندل - البكيرية14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية
الجبلين - العروبة14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية
القادسية - هجر16:40 مصر، 17:40 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتالانتا - ساسوولو19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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روما - كريمونيزي22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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كأس السوبر الفرنسي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - تولوز21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس

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