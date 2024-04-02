جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي، وتستمر مباريات جولة جديدة من الدوري الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل "03-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الفتح - الاتفاق 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD مشاري القرني الشباب - الرياض 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD حماد العنزي

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق آرسنال - لوتون تاون 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي برينتفورد - برايتون 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS 8 جواد بدة مانشستر سيتي - أستون فيلا 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN SPORTS 8 خليل البلوشي

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق فيورنتينا - أتالانتا 21:00 مصر، 22:00 السعودية AD Sports Premium 1 خالد الغول

كأس ألمانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق باير ليفركوزن - فورتونا دوسلدورف 21:45 السعودية، 20:45 مصر دبي الرياضية 2 أحمد العبيدلي

الدوري المصري - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الإسماعيلي - سموحة 23:30 السعودية، 22:30 مصر OnTime Sports 1 مؤمن حسن الجونة- المقاولون العرب 23:30 السعودية، 22:30 مصر ON Sports FM - سيراميكا كليوباترا - زد 23:30 السعودية، 22:30 مصر OnTime Sports 2 محمد الشاذلي

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