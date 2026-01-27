Goal.com
جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 "28-01-2026"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 8

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - نيوكاسل23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس
برشلونة - كوبنهاجن23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3حفيظ دراجي
بنفيكا - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 4عامر الخوذيري
مانشستر سيتي - جلطة سراي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 5محمد بركات
ليفربول - كاراباج23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 6أحمد البلوشي
بوروسيا دورتموند - إنتر23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 7عصام الشوالي
نابولي - تشيلسي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 8علي سعيد الكعبي
آرسنال - كيرات23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 9علي محمد علي
فرانكفورت - توتنهام23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 1منتصر الأزهري
موناكو - يوفنتوس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 2جواد بدة
كلوب بروج - مارسيليا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 3أحمد فؤاد
آيندهوفن - بايرن ميونخ23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 4عبدالله الغامدي
أتلتيكو مدريد - بودو/جليمت23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 5نوفل باشي
أتلتيك بيلباو - سبورتينج لشبونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 6مصطفى ناظم
باير ليفركوزن - فياريال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 7محمد المبروكي
أياكس - أولمبياكوس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 8باسم الزير
سانت جيلواز - أتالانتا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 9سمير اليعقوبي
بافوس - سلافيا براج23:00 السعودية، 00:00 الإماراتBein Sport 2 ENمحمد السعدي

دوري روشن السعودي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
النجمة - الرياض18:20 السعودية، 19:20 الإماراتثمانية
الأهلي - الاتفاق20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية
الفيحاء - الخليج20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

الدوري المصري - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الزمالك - بتروجيت17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الشاذلي
المصري - سيراميكا كليوباترا20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف
بيراميدز - الجونة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2عصام عبده

دوري يلو السعودي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البكيرية - العُلا15:50 السعودية، 16:50 الإماراتثمانيةسلطان الحربي
الطائي - العروبة15:50 السعودية، 16:50 الإماراتثمانيةمشعل الشمري
العدالة - الدرعية18:00 السعودية، 19:00 الإماراتثمانيةجعفر الصليح
الوحدة - جدة18:45 السعودية، 19:45 الإماراتثمانيةهاني الشهري

