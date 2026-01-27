جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 "28-01-2026"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - نيوكاسل 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس برشلونة - كوبنهاجن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 حفيظ دراجي بنفيكا - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 4 عامر الخوذيري مانشستر سيتي - جلطة سراي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 5 محمد بركات ليفربول - كاراباج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 6 أحمد البلوشي بوروسيا دورتموند - إنتر 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 7 عصام الشوالي نابولي - تشيلسي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 8 علي سعيد الكعبي آرسنال - كيرات 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 9 علي محمد علي فرانكفورت - توتنهام 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 1 منتصر الأزهري موناكو - يوفنتوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 2 جواد بدة كلوب بروج - مارسيليا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 3 أحمد فؤاد آيندهوفن - بايرن ميونخ 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 4 عبدالله الغامدي أتلتيكو مدريد - بودو/جليمت 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 5 نوفل باشي أتلتيك بيلباو - سبورتينج لشبونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 6 مصطفى ناظم باير ليفركوزن - فياريال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 7 محمد المبروكي أياكس - أولمبياكوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 8 باسم الزير سانت جيلواز - أتالانتا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Xtra 9 سمير اليعقوبي بافوس - سلافيا براج 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات Bein Sport 2 EN محمد السعدي

دوري روشن السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة النجمة - الرياض 18:20 السعودية، 19:20 الإمارات ثمانية الأهلي - الاتفاق 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية الفيحاء - الخليج 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

الدوري المصري - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الزمالك - بتروجيت 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 محمد الشاذلي المصري - سيراميكا كليوباترا 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 أيمن الكاشف بيراميدز - الجونة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 2 عصام عبده

دوري يلو السعودي - الجولة 19