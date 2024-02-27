جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 حيث نتابع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى كأس فرنسا، كما نكون على موعد مع الجولة 23 من دوري يلو السعودي، وكذلك مباريات ضمن الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 "28-02-2024"

كأس الاتحاد الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - ليدز يونايتد 22:30 السعودية، 21:30 مصر beIN Sports HD 2 حسن العيدروس وولفرهامبتون - برايتون 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 5 باسم الزير نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي ليفربول - ساوثهامبتون 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - نابولي 20:00 السعودية، 19:00 مصر StarzPlay الإنتر - أتالانتا 22:45 السعودية، 21:45 مصر StarzPlay

كأس فرنسا - دور الـ8

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق روان - فالنسيان 21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports HD 4 جواد بدة

دوري يلو السعودي - الجولة 23