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Vinicius JR, Liverpool vs. Real MadridGetty
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةدوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةConference League

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 حيث تستمر ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى كأس إسبانيا، دوري يلو السعودي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا ودوري أبطال آوروبا، ودوري المؤتمر وكأس الكونفيدرالية.

وإذا كنت ترغب في متابعة قنوات SSC، فيمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق شاهد VIP، وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا وكأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 "27-11-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوكوهاما إف مارينوس - بوهانج ستيلرز12:00 السعودية، 13:00 الإماراتbeIN AFC 1عامر الخوذيري
جوانجو - شانجهاي12:00 السعودية، 13:00 الإماراتbeIN AFC حسن العيدروس

دوري أبطال أوروبا - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
النجم الأحمر - شتوتجارت19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3منتصر الأزهري
شتورم جراتس - جيرونا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 4عامر الخوذيري
دينامو زغرب - بوروسيا دورتموند22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5خليل البلوشي
ليفربول - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
أستون فيلا - يوفنتوس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3عصام الشوالي
موناكو - بنفيكا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4علي محمد علي
سيلتيك - كلوب بروج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 7نوفل باشي
أيندهوفن - شاختار22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 8محمد السعدي
بولونيا - ليل22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6أحمد البلوشي

الكونفدرالية الإفريقية - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيمبا - برافوش15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 5نوفل باشي
أسيك ميموزا - جراف دي داكار

18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports 6

محمد المبروكي

المصري - إنييمبا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 5أحمد عبده
الصفاقسي - الرياضي القسنطيني18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 2

محمد بركات

الملعب المالي - ستيلينبوش

18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports 7

جواد بدة
اتحاد الجزائر - أورابا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2

محمد المبروكي

الزمالك - بلاك بولز

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 2

محمد فوزي
نهضة بركان - لواندا

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports Xtra 1جواد بدة

دوري يلو السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الزلفي - أبها15:10 السعودية، 14:10 مصرالسعودية الرياضية
أحد - العين15:35 السعودية، 14:35 مصرالسعودية الرياضية
البكيرية - العربي

17:50 السعودية، 16:50 مصر

السعودية الرياضية

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