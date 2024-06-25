تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Alexis Sanchez Chile Lionel Messi Argentina(C)Getty Images
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباكوبا أميركا 1القنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 وكذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء كولومبيا أمام باراجواي والبرازيل مع كوستاريكا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 "26-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سلوفاكيا - رومانيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxمحمد بركات
أوكرانيا - بلجيكا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحسن العيدروس
جورجيا - البرتغال22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعصام الشوالي
التشيك - تركيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxحفيظ دراجي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيرو - كندا01:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

تشيلي - الأرجنتين

04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

كأس تونس - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأولمبي الباجي - الملعب التونسي18:00 مصر والسعوديةالكاس

البنزرتي - الإفريقي

18:00 مصر والسعوديةالكاس

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان