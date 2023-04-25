جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

يوم جديد من أيام الإثارة والحماس لعشاق كرة القدم في العالم والوطن العربي، حيث نتابع معًا أهم البطولات الأوروبية والعربية التي تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي.
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث سنتابع ثلاث مباريات ضمن الجولة 29، والتي يتواجه فيها الجبلين ضد الحزم، القيصومة ضد القادسية، فيما يحل أحد ضيفًا على الفيصلي.
فيما ستكون كل الأنظار موجهة إلى الدوري الإنجليزي، حيث تتواصل منافسات الجولة 33 لموسم 2022-23 بإقامة أربع مباريات، يأتي على رأسها القمة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وآرسنال على ملعب الاتحاد.
أما في إسبانيا، فتتواصل منافسات الجولة 31 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني، حيث تقام أربع مباريات، أبرزها بالطبع المواجهة التي يحل فيها برشلونة ضيفًا على رايو فاييكانو.
ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تقام مساء الأربعاء مباراة "ديربي إيطاليا" التي تجمع بين إنتر ويوفنتوس في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا 2022-23.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 "26-04-2023"
دوري يلو السعودي - الجولة 29
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الجبلين - الحزم
|17:55 مصر، 18:55 السعودية
|السعودية الرياضية
|القيصومة - القادسية
|17:55 مصر، 18:55 السعودية
|السعودية الرياضية
|الفيصلي - أحد
|19:40 مصر، 20:40 السعودية
|السعودية الرياضية
الدوري الإنجليزي - الجولة 33
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نوتنجهام فورست - برايتون
|20:30 مصر، 21:30 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|تشيلسي - برينتفورد
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|وست هام - ليفربول
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|مانشستر سيتي - آرسنال
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 31
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|خيتافي - ألميريا
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 2
|أتلتيكو مدريد - ريال مايوركا
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|سيلتا فيجو - إلتشي
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|رايو فاييكانو - برشلونة
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
كأس إيطاليا - نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنتر - يوفنتوس
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري المصري – مؤجلات الجولتين 19 و24
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|طلائع الجيش - غزل المحلة
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|OnTime Sports 2
|الزمالك - سيراميكا كليوباترا
|20:30 مصر، 21:30 السعودية
|OnTime Sports 1