جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن ودوري يلو السعودي، عبر ثمانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 "25-02-2026"

دوري أبطال أوروبا - إياب ملحق دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتالانتا - بوروسيا دورتموند 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 4 علي محمد علي ريال مدريد - بنفيكا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي باريس سان جيرمان - موناكو 23:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 حسن العيدروس يوفنتوس - جالطة سراي 23:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3 خليل البلوشي

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيحاء - نيوم 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية سعد يحيى النجمة - النصر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الطائي - العربي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية مشعل الشمري جدة - الدرعية 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية هاني الشهري الفيصلي - العلا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية فهد العنزي الزلفي - العدالة 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية أحمد المنتشري

الدوري المصري الممتاز - الجولة 19