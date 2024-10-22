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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروبادوري أبطال آسيا النخبةالقنوات الناقلةالدوري الأوروبي

تعرف على جدول مباريات اليوم الاربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، كما نتابع استمرار مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الاربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 "23-10-2024"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الحزم - أبها06:05 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الفيصلي - الطائي06:05 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
جدة - الجبلين07:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أولسان هيونداي - فيسل كوبيه13:00 السعودية ومصرbeIN AFCأحمد عبده
SSC Sportعائد العصيمي
الرابعة 1علاء الزهيري
شانجهاي شينخوا - كاواساكي فرونتال15:00 السعودية ومصرbeIN AFCباسم الزير
SSC Sportعبدالعزيز السبر
الرابعة 2حيدر كاظم

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ستاد بريست - باير ليفركوزن19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 3علي محمد علي
أتالانتا - سيلتيك19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2محمد بركات
مانشستر سيتي - سبارتا براج22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3عصام الشوالي
يونج بويز - إنتر22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5جواد بدة
برشلونة - بايرن ميونخ22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1

حفيظ دراجي

لايبزيج - ليفربول22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2عامر الخوذيري
أتلتيكو مدريد - ليل22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4أحمد البلوشي
بنفيكا - فينورد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6 أحمد فؤاد
ريد بول سالزبورج - دينامو زغرب22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 8

نوفل باشي

الدوري الأوروبي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سبورتنج براجا - بودو جليمت17:30 السعودية ومصرbeIN Sports 5-
جلطة سراي - إلفسبورج17:30 السعودية ومصرbeIN Sports 4مصطفى العلوان

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