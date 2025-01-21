تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
NEW SHAHID HEADER
مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديدوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 16 من دوري روشن السعودي، وكذلك مباريات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 "22-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة عشرة

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العروبة - القادسية17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC 1 HDمشاري القرني
SSC 1 SDعيسى الزدجالي
الفتح - ضمك17:55 السعودية، 16:55 مصرSSC Extra 1 HDراشد الدوسري
SSC Extra 1 SDفهد العنزي
الاتحاد - الشباب20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDفارس عوض
SSC 5 HDمحمد حسين
SSC 1 SDأحمد النفيسة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لايبزيج - سبورتنج لشبونة19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي
شاختار - بريست19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي
باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
سبارتا براج - إنتر ميلان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6عصام الشوالي
فينورد - بايرن ميونخ22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4أحمد البلوشي
ريال مدريد - ريد بول سالزبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3علي سعيد الكعبي
آرسنال - دينامو زغرب22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2حفيظ دراجي
ميلان - جيرونا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5خليل البلوشي
سيلتيك - يونج بويز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 7أحمد عبده

الدوري الأوروبي - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بشيكتاش - أتلتيك بيلباو17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports 4عبد الله الغامدي

الدوري المصري - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فاركو - الأهلي16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني
سيراميكا كليوباترا - الاتحاد19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 2أمير محروس
زد - بيراميدز19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي

دوري يلو - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - العين14:30 مصر، 15:30 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - الحزم15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
الصفا - الجبيل16:50 مصر، 17:50 السعوديةالسعودية الرياضية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان