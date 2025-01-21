جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 16 من دوري روشن السعودي، وكذلك مباريات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 "22-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق العروبة - القادسية 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC 1 HD مشاري القرني SSC 1 SD عيسى الزدجالي الفتح - ضمك 17:55 السعودية، 16:55 مصر SSC Extra 1 HD راشد الدوسري SSC Extra 1 SD فهد العنزي الاتحاد - الشباب 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD فارس عوض SSC 5 HD محمد حسين SSC 1 SD أحمد النفيسة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لايبزيج - سبورتنج لشبونة 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي شاختار - بريست 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 نوفل باشي باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس سبارتا براج - إنتر ميلان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 عصام الشوالي فينورد - بايرن ميونخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 أحمد البلوشي ريال مدريد - ريد بول سالزبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 علي سعيد الكعبي آرسنال - دينامو زغرب 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 حفيظ دراجي ميلان - جيرونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 خليل البلوشي سيلتيك - يونج بويز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 7 أحمد عبده

الدوري الأوروبي - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بشيكتاش - أتلتيك بيلباو 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 4 عبد الله الغامدي

الدوري المصري - الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فاركو - الأهلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الكواليني سيراميكا كليوباترا - الاتحاد 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 2 أمير محروس زد - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الغياتي

دوري يلو - الجولة 18