جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع وجبة كروية دسمة، يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، حيث تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومع دخول فترة التوقف الدولي في نوفمبر 2023 يومها الأخير، سنشهد فيه إقامة كافة مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وبطبيعة الحال، فإن أبرز مواجهة في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون تلك التي ستجمع بين البرازيل والأرجنتين على استاد "ماراكانا".

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم ال أربعاء 22 نوفمبر 2023 "22-11-2023"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 6