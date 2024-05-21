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Gianluca Scamacca Atalanta Florian Wirtz Leverkusen(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس الاتحاد الأوروبي 1القنوات الناقلةأتالانتا v باير ليفركوزنأتالانتاباير ليفركوزن

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قليلة لكن لها وزن كبير خصوصأ على الصعيد العالمي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 حيث تستمر لقاءات الجولة 33 من دوري يلو السعودي، لكن الأهم في اليوم بكل تأكيد، هو مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين أتالانتا وباير ليفركوزن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة منقولة على شبكة قنوات "بي إنس سبورتس" يمكنك مشاهدتها مباشرة عن طريق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة التالية

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 "22-05-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
هجر - القادسية19:00 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

الدوري الأوروبي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتالانتا - باير ليفركوزن22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري

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