جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 "21-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأخدود - الرياض 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية مشاري القرني الاتفاق - نيوم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية سليمان الشريف ضمك - النصر 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية بلال علام

دوري أبطال أوروبا - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كارباج - أينتراخت فرانكفورت 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 3 محمد المبروكي جلطة سراي - أتلتيكو مدريد 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 2 علي محمد علي بايرن ميونخ - أونيون سانت جيلواز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 6 علي سعيد الكعبي تشيلسي - بافوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد بركات مارسليا - ليفربول 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي سلافيا براج - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 عامر الخوذيري أتالانتا - أتلتيك بيلباو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 7 باسم الزير يوفنتوس - بنفيكا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 5 حفيظ دراجي نيوكاسل - أيندهوفن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده

كأس مصر - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق زد - المصري البورسعيدي 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Sport 2 محمد الغياتي

الدوري المصري - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيراميكا كليوباترا - الاتحاد 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 أيمن الكاشف سموحة - فاركو 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 عصام عبده

دوري يلو - الجولة 18