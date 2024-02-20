Khvicha Kvaratskhelia Napoli Ilkay Gundogan Barcelona(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأبطالالدوري الإنجليزي الممتازدوري أبطال آسياالمغرب 1Europa Conference League

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 حيث نستكمل ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والذي يحل فيه برشلونة ضيفاً على نابولي، بينما يطير آرسنال إلى البرتغال لمواجهة بورتو، وفي الدوري الإنجليزي نتابع لقاء ليفربول أمام لوتون تاون.

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وفي دوري أبطال آسيا كذلك نشاهد مباريات ثمن النهائي، والتي من ضمنها لقاء النصر والفيحاء وكذلك مباراة العين وناسابف.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

تابع مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على منصة TOD

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 "21-02-2024"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بورتو - آرسنال22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 3عصام الشوالي
نابولي - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 1خليل البلوشي

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليفربول - لوتون تاون21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN SPORTS 2خالد الحدي

دوري أبطال آسيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فنتفوريت كوفو - أولسان هيونداي11:00 مصر، 12:00 السعوديةbeIN SPORTS AFC
SSC SPORT 1 HD		محمد المبروكي
فهد عريشي
يوكوهاما إف مارينوس - بانكوك13:00 مصر، 14:00 السعوديةbeIN SPORTS AFC 1
SSC Extra 1 HD		مضر اليوسف
عبد العزيز السبر
العين - ناساف18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS AFC 1
SSC Extra 1 HD		عامر الخوذيري
حماد العنزي
النصر - الفيحاء20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN SPORTS AFC
SSC Sport		أحمد البلوشي
فهد العتيبي

دوري يلو السعودي - الأسبوع 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - العروبة14:45 مصر، 15:45 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - البكيرية15:15 مصر، 16:15 السعوديةالسعودية الرياضية
الترجي - القادسية17:15 مصر، 18:15 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المغربي - الأسبوع 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفتح - المغرب التطواني20:00 السعودية، 18:00 المغربالمغربية الرياضية
شباب المحمدية - أولمبيك آسفي22:00 السعودية، 20:00 المغربالمغربية الرياضية

دوري المؤتمر الأوروبي - دور خروج المغلوب

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جينت - مكابي حيفا20:45 السعودية، 19:45 مصرTOD

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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