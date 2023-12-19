جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
Robert Lewandowski Barcelona 2023-24Getty
الدوري الإسباني - لا ليجاكأس رابطة الدوري الإنجليزيدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجادوري أبطال أفريقياكأس الاتحاد الأفريقي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، مع استمرار الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 حيث نتابع مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج، برشلونة وألميريا، باريس سان جيرمان وميتز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 "20-12-2023"

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
يانج أفريكانز.- ميدياما16:00 السعودية، 15:00 مصرمحمد فوزيbeIN Sports HD8

الكونفدرالية الإفريقية - دور المجموعات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ديابل نوار - نهضة بركان16:00 السعودية، 15:00 مصرجواد بدةbeIN Sports HD8
فيوتشر - اتحاد العاصمة18:00 مصر، 19:00 السعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD5
دريمز - أكاديميكا لوبوتو18:00 مصر، 19:00 السعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD7
الملعب المالي - سيخوخون يونايتد18:00 مصر، 19:00 السعوديةعادل خلوbeIN Sports HD8
ساجرادا - الزمالك18:00 مصر، 19:00 السعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD6
سوار كوريا - أبو سليم21:00 مصر، 22:00 السعودية-TOD
الإفريقي - ريفرز يونايتد21:00 مصر، 22:00 السعودية-TOD
سوبر سبورت - الهلال21:00 مصر، 22:00 السعودية-TOD
الموضوع يُستكمل بالأسفل

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
برشلونة - ألميريا20:00 مصر، 21:00 السعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 3
فياريال - سيلتا فيجو22:30 مصر، 23:30 السعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 4
أتلتيك بيلباو - لاس بالماس22:30 مصر، 23:30 السعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
أونيون برلين - كولن19:30 مصر، 20:30 السعوديةمنتصر الأزهريbeIN Sports HD 4
باير ليفركوزن - بوخوم21:30 مصر، 22:30 السعوديةمحمد السعديbeIN Sports HD 2
اينتراخت فرانكفورت - بوروسيا مونشنجلادباخ21:30 مصر، 22:30 السعودية-TOD APP
فولفسبورج - بايرن ميونخ21:30 مصر، 22:30 السعوديةجواد بدةbeIN Sports HD 5
شتوتجارت - أوجسبورج21:30 مصر، 22:30 السعودية-TOD APP
هايدنهايم - فرايبورج21:30 مصر، 22:30 السعودية-TOD APP

دوري يلو السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العربي - العروبة14:20 مصر، 15:20 السعوديةالسعودية الرياضية
البكيرية - العدالة14:20 مصر، 15:20 السعوديةالسعودية الرياضية
الصفا - النجمة16:30 مصر، 17:30 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليفربول - وست هام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميلان - بولونيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري الفرنسي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باريس سان جيرمان - ميتز22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4
ستراسبورج - ليل22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1
تولوز - موناكو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 7
ليون - نانت22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 3
نيس - لانس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2
كليرمون فوت - رين22:00 مصر، 23:00 السعوديةTod
ستاد ريمس - لوهافر22:00 مصر، 23:00 السعوديةTod
مونبلييه - مارسيليا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
ستاد بريست - لوريان22:00 مصر، 23:00 السعوديةTod

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