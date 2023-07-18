جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في البطولات المختلفة والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة الهلال ودينامو كييف، بجانب مواجهة بين ليفربول وكارلسروه.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 "19-07-2023"

مباريات ودية - استعدادات الأندية

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - دينامو كييف 19:00 مصر والسعودية SSC Sports ليفربول - كارلسروه 19:30 مصر والسعودية Liverpool TV

الدوري المصري - الجولة 33

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