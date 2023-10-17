جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 مع استمرار فترة التوقف الدولي، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، تتواصل فيه مباريات التوقف الدولي لشهر أكتوبر 2023، والتي تدخل بالفعل في أمتارها الأخيرة.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 حيث تقام كافة مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام خمس مباريات مرتقبة فجر الأربعاء، أبرزها اللقاء الناري بين أوروجواي والبرازيل، فيما يلعب منتخب الأرجنتين مباراة في المتناول أمام بيرو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 "18-10-2023"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة فنزويلا - تشيلي 00:00 السعودية ومصر SSC 1 HD باراجواي - بوليفيا 01:30 السعودية ومصر SSC EXTRA 3 HD الإكوادور - كولومبيا 02:30 السعودية ومصر SSC EXTRA 1 HD أوروجواي - البرازيل 03:00 السعودية ومصر SSC 1 HD بيرو - الأرجنتين 05:00 السعودية ومصر SSC 1 HD

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