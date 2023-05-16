جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الأربعاء 17 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

يشهد اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بالقمة المرتقبة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي.

أما في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، تقام ثلاث مباريات لحساب الجولة 32 من المسابقة، أبرزها مواجهة الشعلة أمام الأهلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 "17-05-2023"

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - ريال مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الساحل 19:25 السعودية ومصر السعودية الرياضية العربي - العين 19:25 السعودية ومصر السعودية الرياضية الشعلة - الأهلي 20:20 السعودية ومصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 28

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 673850 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 31% كريم بنزيما

36% إرلينج هالاند

4% هاري كين

10% روبرت ليفاندوفسكي

11% كيليان مبابي

7% فيكتور أوسيمين 673850 الأصوات