جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي على الرغم من قلة اللقاءات ولكنها ستكون ممتعة وهامة ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 حيث نتابع لقاء مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، كذلك تنتطلق مباريات جديدة من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 "14-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برايتون - تشيلسي 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 حفيظ دراجي مانشستر يونايتد - نيوكاسل 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إشبيلية. -قادش 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 محمد المبروكي رايو فاييكانو - غرناطة 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 باسم الزير سيلتا فيجو. - أتلتيك بيلباو 23:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 أحمد البلوشي خيتافي - أتلتيكو مدريد 23:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 علي محمد علي

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة الصفا - الجبلين 18:55 السعودية ومصر السعودية الرياضية القيصومة - أحد 19:20 السعودية ومصر السعودية الرياضية العين - العدالة 20:50 السعودية ومصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الداخلية - الجونة 16:00 السعودية ومصر OnTime Sports 2 أمير محروس بيراميدز - سيراميكا كليوباترا 19:00 السعودية ومصر OnTime Sports 1 محمود أبو الركب فاركو - بلدية المحلة 19:00 السعودية ومصر OnTime Sports 2 محمد الغياتي

كأس إيطاليا - النهائي