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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأبطالدوري أبطال آسياالدوري المصري الممتازالمغرب 1قطر 1الدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة مهمة وقوية في البطولات الكبرى الأوروبية والعربية، واللقاءات التي يعشقها ويهتم بها المشجع العربي على وجه الخصوص.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 حيث تستمر المواجهات الأقوى "للأندية" في عالم الساحرة المستديرة؛ دوري أبطال أوروبا الذي يستمر في أولىأدواره الإقصائية، كما نتابع أيضاً مباريات قوية ضمن دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى لقاءات الجولة 21 من دوري يلو السعودي واستمرار عودة الدوري المصري من جديد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 "14-02-2024"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 1عصام الشوالي
لاتسيو - بايرن ميونخ22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 2عامر الخوذيري

دوري أبطال آسيا - ذهاب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جيونبوك - بوهانج ستيلرز13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD
Alkass 9		محمد المبروكي
عبدالعزيز السير
مصطفى العلوان
بانكوك يونايتد - يوكوهاما إف مارينوس15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports AFC 1SSC SPORT 1 HDAlkass 10أحمد عبده
فهد عريشي
حسن البلوشي
ناساف - العين17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD
Alkass 9		أحمد البلوشي
فهد الدريبي
خالد الحدي
الفيحاء - النصر21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports AFCSSC SPORT HDAlkass 9حسن العيدروس
فارس عوض
مدحت شلبي

دوري يلو السعودي - الأسبوع 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البكيرية - جدة14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية
الخلود - الباطن14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية
الصفا - الجندل17:05 مصر، 18:05 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
المقاولون العرب - إنبي16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي
الاتحاد السكندري - طلائع الجيش16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد عفيفي
زد - بيراميدز19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بولونيا - فيورنتينا20:00 مصر، 21:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري المغربي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نهضة بركان - الاتحاد التوركي18:00 السعودية، 16:00 المغربAl Maghribia HD
نهضة الزمامرة - الجيش الملكي18:00 السعودية، 16:00 المغربArryadia SD/HD
الرجاء - المغرب الفاسي18:00 المغرب، 20:00 السعوديةArryadia SD/HD
الشباب الرياضي السالمي - الوداد22:00 السعودية، 20:00 المغربArryadia SD/HD

دوري نجوم قطر - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أم صلال - العربي18:00 السعودية وقطرbeIN Sports
المرخية - الغرافة18:00 السعودية وقطرbeIN Sports
الشمال - الوكرة20:00 السعودية وقطرbeIN Sports

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