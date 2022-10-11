جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تقام مباريات بالغة الإثارة والأهمية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في بطولة دوري أبطال أوروبا ستحسم إلى درجة كبيرة شكل الدور المقبل.

أهم المباريات بكل تأكيد ستكون مواجهة برشلونة وإنتر ميلان والتي ينتظرها العالم بفارغ الصبر كقمة الجولة الرابعة من التشامبيونزليج.

برشلونة على ملعبه كامب نو يطمح لتعديل وضعيته في جدول ترتيب مجموعته التي تضم كلًا من بايرن ميونخ وفيكتوربا بلزن إلى جانب طرفي موقعة كامب نو.

يتسلح برشلونة بأفكار مدربه تشافي، الذي سيتعين عليه فرض ضغط لا يتوقف على منظومة سيموني إنزاجي الدفاعية من أجل الوصول لمرمى هاندانوفيتش.

في ذات الجولة يرتحل بايرن إلى التشيك لمواجهة سهلة أمام فيكتوريا بلزن ينتظر أن يحسم فيها البافاريون التأهل رقميًا إلى الدور الثاني.

في ذات الجولة ولكن بمجموعة أخرى يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره كلوب بروج الذي هزمه بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي في مفاجأة كبيرة، فريق سيميوني يطمح لتعديل وضعيته في المجموعة من خلال الفوز على الفريق البلجيكي المتصدر.

أما على المستوى العربي، فتتواصل الأربعاء مباريات الجولة السابعة من منافسات موسم 2022-23 في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بإقامة 4 مباريات.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 "12-10-2022"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - أياكس 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أتلتيكو مدريد - كلوب بروج 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium رينجرز - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium باير ليفركوزن - بورتو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Fr 7 HD max برشلونة - إنتر ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فيكتوريا بلزن - بايرن ميونخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 توتنهام - أينتراخت فرانكفورت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium سبورتنج لشبونة - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2

دوري يلو - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الساحل - أحد 17:50 السعودية، 16:50 مصر الرياضية السعودية الشعلة - الخلود 18:05 السعودية، 17:05 مصر الرياضية السعودية الفيصلي - القيصومة 18:10 السعودية، 17:10 مصر الرياضية السعودية الجبلين - العروبة 20:00 السعودية، 19:00 مصر الرياضية السعودية

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