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Paraguay BrazilGetty Images
جدول مباريات وترتيب تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبيةالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه نهاية مباريات التوقف الدولي بين المنتخبات في مشوار التصفيات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 حيث نتابع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2024 "11-09-2024"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تشيلي - بوليفيا00:00 السعودية ومصرSSC Extra 2 HDفهد عريشي
الإكوادور - بيرو00:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDمحمد حسين
فنزويلا - أوروجواي01:00 السعودية ومصرSSC SPORT 3 HDعبدالله الحربي
باراجواي - البرازيل03:30 السعودية ومصرSSC Sports HD 1عيسى الحربين

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