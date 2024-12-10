تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 حيث تستمر عودة ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى دوري يلو السعودي وكأس القارات للأندية وبداية جولة جديدة من الدوري الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آوروبا والدوري الأوروبي و:اس القارات للأندية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 "11-12-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتلتيكو مدريد - سلوفان براتيسلافا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 جواد بدة ليل - شتورم جراتس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 4 باسم الزير يوفنتوس - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 عصام الشوالي بوروسيا دورتموند - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي بنفيكا - بولونيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 7 محمد المبروكي آرسنال - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 علي محمد علي ميلان - النجم الأحمر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 محمد بركات فينورد - سبارتا براج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 8 منتصر الأزهري شتوتجارت - يونج بويز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 أحمد البلوشي

الدوري الأوروبي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة فنربخشة - أتلتيك بيلباو 18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN Sports

كأس القارات للأندية - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بوتافوجو - باتشوكا 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN Sports HD 2 عامر الخوذيري

دوري يلو السعودي - الجولة 13