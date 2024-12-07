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James Maddison Tottenham Cole Palmer Chelsea(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الفرنسيدوري أبطال إفريقياكأس الاتحاد الكونفيدرالي الأفريقي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 حيث تُستكمل مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني.

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جدول مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 "08-12-2024"

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
دجوليبا - بيراميدز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN sports HD 6منتصر الأزهري
الهلال. -مازيمبي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN sports HD 7محمد فوزي

الكونفدرالية الإفريقية - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أورابا - أسيك ميموزا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN sports HD 7محمد بركات
بلاك بولز - المصري15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN sports HD 5علي محمد علي
ستيلينبوش - نهضة بركان15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN sports HD 5جواد بدة
لواندا - الملعب المالي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد عبده
جراف دي داكار - اتحاد الجزائر18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN sports HD 8نوفل باشي
إنييمبا - الزمالك18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN sports HD 6علي محمد علي
النادي القسنطيني - سيمبا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN sports HD 5محمد المبروكي
برافوش - الصفاقسي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليجانيس - ريال سوسييداد15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3باسم الزير
أتلتيك بيلباو - فياريال17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي
أوساسونا - ديبورتيفو ألافيس19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3مصطفى العلوان
أتلتيكو مدريد - إشبيلية22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد بركات

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فولهام - آرسنال16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 1علي سعيد الكعبي
إبسويتش تاون - بورنموث16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports XTRA 1محمد السعدي
ليستر سيتي - برايتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 2عامر الخوذيري
توتنهام - تشيلسي18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فولفسبورج - ماينز16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODمحمد السعدي
هوفنهايم - فرايبورج18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 4عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - مونبلييه16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 4مصطفى العلوان
ستراسبورج - ريمس16:00 مصر، 17:00 السعوديةTODنوفل باشي
نانت - رين18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports XTRA 3جواد بدة
سانت إتيان - مارسيليا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 4محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فيورنتينا - كالياري13:30 مصر، 14:30 السعوديةSTC-
هيلاس فيرونا - إمبولي16:00 مصر، 17:00 السعوديةSTC-
فينيسا - كومو19:00 مصر، 20:00 السعوديةSTC-
نابولي - لاتسيو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض

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