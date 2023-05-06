جدول مباريات اليوم الأحد 7 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 7 مايو 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مباريات قوية تعود من خلالها عجلة المسابقات الكبرى في العالم العربي وأوروبا للدوران، وسنكون على موعد يوم الأحد مع يوم كروي جديد حافل بالإثارة.

تقام مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والكل يقترب من الحسم، في الكالشيو نابولي حسمها رسميًا.

في الدوري الإنجليزي يلعب نيوكاسل مع آرسنال، ومانشستر يونايتد مع وست هام، بينما يلعب يوفنتوس مع أتالانتا في الدوري الإيطالي، ونابولي بطل الكالتشيو سيواجه فيورنتينا.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن أبرز مباريات اليوم الأحد 7 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 7 مايو 2023 "07-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل - آرسنال 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium وست هام - مانشستر يونايتد 21:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - يوفنتوس 13:30 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 تورينو - مونزا 16:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 نابولي - فيورنتينا 19:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 ليتشي - هيلاس فيرونا 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة تروا - باريس سان جيرمان 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - فولفسبورج 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

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